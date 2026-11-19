Christian Fandango och regissören Per Fly under inspelningarna i Kroatien

Svenske skådespelaren Christian Fandango har huvudrollen i den nordiska storfilmen ”Peer Gynt”. Det rapporterar flera medier.

Filmen bygger på det norska nationaleposet, författat av Henrik Ibsen, om en rastlös bondpojke som flyr från ansvar men till slut kanske hittar sig själv.

Regissör är danske Per Fly som i ett pressmeddelande beskriver vad som lockade honom med berättelsen:

– I dag, när vi ständigt iscensätter våra liv och bygger våra egna varumärken, är frågan om vilka vi egentligen är bakom fasaden mer angelägen än någonsin.

Christian Fandango har nyligen setts i Netflixfilmen ”Bara till jul” och nyversionen av ”Doktor Glas”.

– Peer Gynt är en drömroll och en av de största utmaningarna jag har ställts inför som skådespelare, kommenterar han.

Premiären är planerad till julen 2027.