Företagsledaren Björn Svedberg död

Näringslivsprofilen Björn Svedberg har dött 88 år gammal, skriver DN. Mellan 1977 och 1990 var han koncernchef för Ericsson och var därefter styrelseordförande i telekomjätten.

Svedberg var vd för storbanken SEB mellan 1992 och 1997 och satt också i styrelsen i tunga bolag som Volvo, Investor och ABB, skriver tidningen.