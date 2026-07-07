Företagsledaren Björn Svedberg död
Näringslivsprofilen Björn Svedberg har dött 88 år gammal, skriver DN. Mellan 1977 och 1990 var han koncernchef för Ericsson och var därefter styrelseordförande i telekomjätten.
Svedberg var vd för storbanken SEB mellan 1992 och 1997 och satt också i styrelsen i tunga bolag som Volvo, Investor och ABB, skriver tidningen.
bakgrund
Björn Svedberg
Wikipedia (sv)
Björn Magnus Ivar Svedberg, född 4 juli 1937, död 25 juni 2026 i Kungsholmens distrikt i Stockholm, var en svensk företagsledare. Han var verkställande direktör för Ericsson 1977–1990 och VD för S-E-Banken 1992–1997.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen