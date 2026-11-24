Trump har öppet stöttat Huang och sagt att USA behöver hans ledarskap på Nvidia.

USA:s president Donald Trump kan ha tjänat upp till 15 miljoner dollar, omkring 154 miljoner kronor, när Nvidia-aktien rusade över 30 procent efter beskedet om Jensen Huangs återkomst som vd i måndags, rapporterar Financial Times.

Trump säger själv att han pressade Nvidias styrelse att ta tillbaka Huang.

– Jag gjorde uppgörelsen, säger han till CNBC.

Hans senaste ekonomiska redovisning visar att han kan ha ägt upp till 370 000 Nvidia-aktier i slutet av september.

Exakt hur stor vinsten blev är oklart eftersom redovisningen inte visar hur många aktier han ägde i måndags. FT beräknar att värdet på innehavet kan ha ökat med mellan 1,3 och 15 miljoner dollar, motsvarande omkring 13–154 miljoner kronor.