Huangs återkomst kan ha gett Trump 154 miljoner
USA:s president Donald Trump kan ha tjänat upp till 15 miljoner dollar, omkring 154 miljoner kronor, när Nvidia-aktien rusade över 30 procent efter beskedet om Jensen Huangs återkomst som vd i måndags, rapporterar Financial Times.
Trump säger själv att han pressade Nvidias styrelse att ta tillbaka Huang.
– Jag gjorde uppgörelsen, säger han till CNBC.
Hans senaste ekonomiska redovisning visar att han kan ha ägt upp till 370 000 Nvidia-aktier i slutet av september.
Exakt hur stor vinsten blev är oklart eftersom redovisningen inte visar hur många aktier han ägde i måndags. FT beräknar att värdet på innehavet kan ha ökat med mellan 1,3 och 15 miljoner dollar, motsvarande omkring 13–154 miljoner kronor.
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