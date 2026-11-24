Efter återkomsten bad Jensen Huang Nvidias anställda om ursäkt för den skada han orsakat bolaget.

Jensen Huang ska ha berättat om fler utomäktenskapliga relationer för Nvidias styrelse inför sin återkomst som vd, enligt källor till Wall Street Journal.

Sedan tidigare hade det rapporterats om två relationer: en med tidigare Megaspeed-chefen Alice Huang och en med Nvidia-chefen Kimberly Powell. Enligt WSJ:s källor ska det ha funnits fler, men tidningen uppger inte hur många eller vilka personer det handlar om.

Styrelsen valde ändå att ta tillbaka honom efter att ha tagit upp frågor om hans ärlighet. Amerikanska myndigheter hade också meddelat Vita huset att de inte hittat några bevis för att Huang begått brott eller utgjorde en risk för den nationella säkerheten.