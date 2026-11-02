Man med kniv bankade på hos grannen i Höllviken
En knivbeväpnad man i 40-årsåldern har gripits i skånska Höllviken efter att ha bankat på en grannes dörr mitt i natten, skriver Sydsvenskan.
Enligt polisen är det inte ”första gången mannen gör så här i området”.
Mannen misstänks nu för grovt hemfridsbrott, grovt brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott.
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