En knivbeväpnad man i 40-årsåldern har gripits i skånska Höllviken efter att ha bankat på en grannes dörr mitt i natten, skriver Sydsvenskan.

Enligt polisen är det inte ”första gången mannen gör så här i området”.

Mannen misstänks nu för grovt hemfridsbrott, grovt brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott.