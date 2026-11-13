Det misstänkta mutbrottet i Kungälv rör fastighetsaffärer i mångmiljonklassen, skriver Göteborgs-Posten. Enligt tidningen utreder polisen omständigheterna kring en affär där kommunal mark bytte händer, men som bara några dagar efter såldes vidare med nio miljoner kronors vinst.

En hög kommunal chef och en företagare är huvudmisstänkta. Enligt tidningen har företagaren gjort ”omfattande affärer” med kommunen och det med kommunchefen som motpart.

Enligt misstankarna begicks brottet för över två år sedan. Det året sålde det kommunala bolaget 24 500 kvadratmeter mark till företagaren. Enligt GP hade kommunen till andra intressenter hävdat att man inte hade någon mark till salu.