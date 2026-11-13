Omni Quiz: Hegseth uppläxad och vad ska hända med Hitlers residens?
Pete Hegseth blev åthutad av en soldat, tusentals skolor bombhotades och Hitlers gamla bergsresidens har blivit en het fråga i Tyskland.
Testa dina kunskaper om den senaste veckans händelser.
Omni Quiz
Varje dag skapar Omnis redaktörer ett nytt quiz om aktuella händelser. Hur bra har du hängt med i nyheterna? Minns du vem som sa vad? Och har du koll på de små nyheterna som kanske passerade lite för snabbt?
Testa din nyhetskoll, utmana dig själv och lär dig något nytt på vägen. Klarar du att få alla rätt?
Gör de senaste Omniquizen här
> Onsdagens quiz: Vad hände i technyheterna?
> Tisdagens quiz: Har du koll på klimatmötet COP31?
> Måndagens quiz: Vad hände i Sverige förra veckan?
Fem andra utmaningar i Omni – missa inte!
Nu finns fler utmaningar i Omni! I ordspelet Gissa ordet gäller det att på sex försök lista ut ett hemligt ord. I Närmast vinner sätts geografikunskaperna på prov. Och för den som gillar att klura finns tre logiska utmaningar: Summan, Boxen och Kedjan.