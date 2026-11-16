Varje dag skapar Omnis redaktörer ett nytt quiz om aktuella händelser. Hur bra har du hängt med i nyheterna? Minns du vem som sa vad? Och har du koll på de små nyheterna som kanske passerade lite för snabbt?

Testa din nyhetskoll, utmana dig själv och lär dig något nytt på vägen. Klarar du att få alla rätt?