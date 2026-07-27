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En ukrainsk soldat förbereder en drönare. (Evgeniy Maloletka /AP/TT / AP)
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Pentagon: USA är år från Ukrainas drönarproduktion

Av Adam Lindh
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Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon uppger att det kommer att dröja flera år innan USA:s drönarproduktion når samma nivåer som Ukrainas, rapporterar Reuters.

Pentagon säger att USA fortfarande är i ett tidigt skede av satsningen och att landets produktion än så länge bara motsvarar en bråkdel av Ukrainas.

Pentagon har avsatt 1,1 miljarder dollar till ett drönarprogram med målet att bygga 200 000 drönare till februari nästa år. Det kan jämföras med Ukraina, där mellan sex och sju miljoner av enbart FPV-drönare väntas tillverkas i år, säger Travis Metz som leder Pentagons drönarsatsning.

Samtidigt tror Metz att USA kommer att komma ikapp.

– Jag ser ingen anledning till att vi inte också skulle kunna bli världsledande på det här området, säger han.

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thehill.com
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