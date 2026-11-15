Pokémonkort för över en miljon kronor har stulits från en butik i Danmark, rapporterar Dagens Nyheter.

Tre till fem maskerade personer ska ha slagit till mot en butik i ett köpcentrum i danska Kongens Lyngby på söndagsförmiddagen.

Gärningsmännen har ännu inte gripits, men polisen söker efter en röd Mazda.

– Om vittnen har sett en bil köra vårdslöst eller oaktsamt är vi mycket intresserade av att höra från dem, säger polischefen Thomas Ratzlaff till BT.