Pokémonkort för över en miljon stulna i Danmark
Pokémonkort för över en miljon kronor har stulits från en butik i Danmark, rapporterar Dagens Nyheter.
Tre till fem maskerade personer ska ha slagit till mot en butik i ett köpcentrum i danska Kongens Lyngby på söndagsförmiddagen.
Gärningsmännen har ännu inte gripits, men polisen söker efter en röd Mazda.
– Om vittnen har sett en bil köra vårdslöst eller oaktsamt är vi mycket intresserade av att höra från dem, säger polischefen Thomas Ratzlaff till BT.
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