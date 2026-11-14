10 000 filmer spräcker myten om filmkritikerna
Filmkritiker beskylls ofta för att ha snobbig smak, men stämmer det verkligen? The Economist har analyserat betygen för över 10 000 filmer under de senaste 20 åren.
The Economist
Are film critics as snooty and out of touch as people think?
We look at the data to find out
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