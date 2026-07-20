15-åring sprängde sig själv till döds – domen står fast

Hovrätten fastställer tingsrättens dom för tre personer efter explosionen i Östberga förra året, då en 15-åring sprängde sig själv till döds av misstag. Det rapporterar TT.

Det innebär att en 23-årig man döms till nästan elva års fängelse för anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse. Mannen frias från anklagelserna om grovt vållande till annans död.

Två personer, som vid tillfället var 15 år gamla, dömdes i tingsrätten till sluten ungdomsvård i ett år för medhjälp till anstiftan och grov allmänfarlig ödeläggelse.

Den 15-årige pojken som dog var lejd för att utföra ett sprängdåd i augusti förra året. Ett troligt scenario är att han blev upptäckt, fick panik och sprang iväg med sprängladdningen som exploderade i händerna på honom.