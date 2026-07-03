16 barn räddade i Ohio – var instängda i fyra år

16 barn har räddats ur något som beskrivs som ett ”mardrömshem” ute på landsbygden i den amerikanska delstaten Ohio, rapporterar flera medier.

Barnen, som är mellan ett och 18 år gamla, bodde med sina två föräldrar och två morföräldrar. Enligt myndigheterna satt de instängda i ett tolv kvadratmeter stort rum under fyra års tid.

Bilder från huset visar miserabla levnadsförhållanden och polisen som var på plats uppger att rummen var fyllda med avföring.

– De flesta av våra boskapsdjur hålls under bättre förhållanden än barnen, sa sheriffen Ryan Cain under en pressträff.

Familjen ska ha flyttat runt under de senaste åren och inget av barnen ska ha varit registrerat i skolan.

– De fanns mitt framför ögonen på oss, och ändå kunde ingen hjälpa dem tidigare, säger en granne till AP.

Föräldrarna och morföräldrarna har häktats och misstänks för grovt våld mot barn.