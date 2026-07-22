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Arkivbild. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bombåtalet i Rättvik

18-åring döms till fängelse för bomb vid skola

Av Hannah Gustafsson
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En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha placerat ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras, skriver SVT Nyheter.

Bomben var placerad i en påse utomhus, inslagen i rött julpapper. Den var byggd för att detonera när någon lyfte på locket. I ett skåp i ett omklädningsrum på ett gym förvarade han 3D-printade skjutvapen, granathöljen, rörbomber och svavelsyra.

Polisen fick oskadliggöra sprängladdningen och ingen kom till skada.

Mannen dömdes bland annat för försök till mord, grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, skriver Falu-kuriren.

Åklagaren yrkade på 18 års fängelse
tv+text · Sveriges Television
Ska betala en halv miljon kronor i skadestånd till målsäganden
www.falukuriren.se
Rättegången fick skjutas upp eftersom mannen genomgick en rättspsykiatrisk undersökning
radio+text · Sveriges Radio
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