18-åring döms till fängelse för bomb vid skola

En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha placerat ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras, skriver SVT Nyheter.

Bomben var placerad i en påse utomhus, inslagen i rött julpapper. Den var byggd för att detonera när någon lyfte på locket. I ett skåp i ett omklädningsrum på ett gym förvarade han 3D-printade skjutvapen, granathöljen, rörbomber och svavelsyra.

Polisen fick oskadliggöra sprängladdningen och ingen kom till skada.

Mannen dömdes bland annat för försök till mord, grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, skriver Falu-kuriren.