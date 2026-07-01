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24-åringen på T-centralen/bild från brottsplatsen. (Polisens förundersökning.)
Dubbelmordet i Kallhäll

24-åring döms till livstid för dubbelmord i Kallhäll

Av Helena Sällström
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En 24-årig man döms till livstids fängelse för morden på två män i ett bostadsområde i Kallhäll strax norr om Stockholm sommaren 2025. De båda männen hittades ihjälskjutna i en bil.

Skjutningen kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk i Stockholmsområdet, skriver TT.

24-åringen dömdes i mars till tolv års fängelse för ett mordförsök i Huddinge som inträffade tre dagar efter dubbelmordet, rapporterar Mitti.

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pressmeddelande · www.domstol.se
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TT
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