24-åring döms till livstid för dubbelmord i Kallhäll

En 24-årig man döms till livstids fängelse för morden på två män i ett bostadsområde i Kallhäll strax norr om Stockholm sommaren 2025. De båda männen hittades ihjälskjutna i en bil.

Skjutningen kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk i Stockholmsområdet, skriver TT.

24-åringen dömdes i mars till tolv års fängelse för ett mordförsök i Huddinge som inträffade tre dagar efter dubbelmordet, rapporterar Mitti.