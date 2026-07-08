40-åring häktad – misstänkt för mordbrand i Tenhult

En man i 40-årsåldern har häktats i Helsingborg, misstänkt för mordbrand i Tenhult utanför Jönköping där en man hittades död intill en utbränd bil. Det rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Mannen var sedan tidigare häktad i sin utevaro, skriver Helsingborgs Dagblad.

Mannen har vårdats för brännskador i Linköping efter att ha anträffats vid en annan bilbrand i Väla i Helsingborg, bara några timmar efter branden i Tenhult, enligt HD:s uppgifter

Polisen misstänker att branden i Helsingborg anlades för att fungera som en täckmantel för det misstänkta mordet i Tenhult, skriver SVT.