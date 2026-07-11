Förändringarna i Katolska kyrkan • Omni förklarar
50 år av konflikt – därför bryter påven med ultrakonservativa SSPX nu
Påven har bannlyst det ultrakonservativa prästbrödraskapet som varit en av den katolska kyrkans största interna huvudvärkar i årtionden.
Men varför är konflikten med Vatikanen så infekterad?
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