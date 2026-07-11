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Förändringarna i Katolska kyrkanOmni förklarar

50 år av konflikt – därför bryter påven med ultrakonservativa SSPX nu

Efter de otillåtna prästvignigarna utdelade påven Leo XIV det strängaste straffet SSPX fått hittills: exkommuniceringen av samtliga av gruppens drygt 1 500 präster, seminarister och lekmän. (Baz Ratner /AP/TT / AP)

Påven har bannlyst det ultrakonservativa prästbrödraskapet som varit en av den katolska kyrkans största interna huvudvärkar i årtionden.

Men varför är konflikten med Vatikanen så infekterad?

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