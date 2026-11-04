Demokraten Abdul El-Sayed utropar sig till segrare i den uppmärksammade senatsstriden i Michigan, rapporterar AFP. Han blir därmed den första muslimen i senaten.

— Michigan, vi klarade det! Jag är så stolt och hedrad över att stå här som tillträdande senator från den fantastiska delstaten Michigan, säger El-Sayed i ett tal i Detroit.

Den republikanska kandidaten Mike Rogers skickade hem supportrar på sin valvaka i Detroit innan resultatet var klart, skriver CNN.

– Gå hem och sov lite, sa han innan han lämnade scenen.

42-årige Abdul El-Sayed beskrivs som en vänsterpolitiker. Under valrörelsen har han tryckt hårt på att han vill införa allmän sjukförsäkring samt skära ner stödet till Israel. Han ersätter den avgående demokraten Gary Peters.