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Perspektiv på världen

Abortmotståndarnas nya strategi: Åtala kvinnorna

Anti-abortion demonstrators walk to the Supreme Court during the annual March for Life, 2026, in Washington. (Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)

Republikanerna kontrollerar både Vita huset och kongressen. USA:s högsta domstol har dessutom undergrävt Roe mot Wade, det historiska avgörande som i nära 50 år garanterade en grun…

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The Economist

The anti-abortion crusade’s new fight

With legal abortions on the rise, an aggressive ba…

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