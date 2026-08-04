Abortmotståndarnas nya strategi: Åtala kvinnorna
Republikanerna kontrollerar både Vita huset och kongressen. USA:s högsta domstol har dessutom undergrävt Roe mot Wade, det historiska avgörande som i nära 50 år garanterade en grun…
The Economist
The anti-abortion crusade’s new fight
With legal abortions on the rise, an aggressive ba…
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