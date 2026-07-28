AI-raset fortsätter – kan vara läge för bottenfiske

Handlare på börsen i Sydkorea funderar över nedgången för SK Hynix och Samsung.

AI-relaterade bolag fortsätter att rasa och experter menar att det kanske är nu man kan hitta köplägen.

Jonas Olavi, förvaltare på Alpcot, beskriver för DI nedgångarna som en ”sommarrea” på börsen och säger att det finns flera köplägen.

På sin köplista har Olavi amerikanska Micron och Sandisk, sydkoreanska SK Hynix och Samsung samt taiwanesiska TSMC. Alla bolag som har fallit den senaste tiden, efter att ha rusat tidigare.

Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell börjar också fundera på om inte den tidigare överdrivna AI-optimismen nu har svängt över till en överdriven AI-pessimism.

Nedgången beror på att marknaden ifrågasätter avkastningen på de massiva AI-investeringar som tech-jättarna gör, säger han till EFN. Om det är rätt eller inte återstår att se.

– Där kommer väl juryn att vara ute ett tag till, tror jag, säger han.