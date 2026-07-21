Airbus vill lyfta vinsten – och aktiekursen

Airbus-plan från Tap landar i Lissabon tidigare i juli.

Flygplanstillverkaren Airbus presenterar nya finansiella mål till 2029 och aviserar ett återköpsprogram av aktier värt 5 miljarder euro, rapporterar Bloomberg.

Bolaget räknar med att fördubbla det justerade rörelseresultatet till 12–13 miljarder euro per år till 2029 samtidigt som produktionen ska öka.

Tisdagens besked kommer samtidigt som efterfrågan på nya flygplan ligger nära rekordnivåer och Airbus vill ge stöd åt en aktie som utvecklats svagt i år.