Airbus vill lyfta vinsten – och aktiekursen
Flygplanstillverkaren Airbus presenterar nya finansiella mål till 2029 och aviserar ett återköpsprogram av aktier värt 5 miljarder euro, rapporterar Bloomberg.
Bolaget räknar med att fördubbla det justerade rörelseresultatet till 12–13 miljarder euro per år till 2029 samtidigt som produktionen ska öka.
Tisdagens besked kommer samtidigt som efterfrågan på nya flygplan ligger nära rekordnivåer och Airbus vill ge stöd åt en aktie som utvecklats svagt i år.
bakgrund
Aktieåterköp överför värde från bolaget till ägarna
Wikipedia (sv)
Aktieåterköp är ett alternativ till aktieutdelning för ett aktiebolag som vill betala ut pengar till aktieägare. I en vanlig aktieutdelning delar företaget ut ett visst belopp per aktie, men i ett aktieåterköp köper företaget aktier i sig självt (vanligtvis på den öppna marknaden, det vill säga börsen). De inköpta aktierna kan antingen makuleras, alltså ogiltigförklaras och upphöra att existera, eller behållas bland företagets övriga tillgångar för att säljas i framtiden (ungefär som i en nyemission). Aktier som ägs av företaget självt ägs i förlängningen av övriga aktieägare och räknas därför inte till antalet utestående aktier.
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