Åklagare får bakläxa för godtyckliga vistelseförbud

Sammandrabbningar i samband med fotbollsmatch i Göteborg 2009. Personerna på bilden har inget med vistelseförbuden att göra.

I mars förbjöds tio IFK Göteborgs-supportrar att röra sig fritt i centrala Göteborg i anslutning till allsvenska matcher. Men efter domstolsprövning har samtliga vistelseförbud rivits upp. Nu kritiserar de utpekade huliganerna polisen för att ha utsatt dem för ett experiment, skriver Göteborgs-Posten.

– Jag tycker att man behöver ha ett mer nyanserat perspektiv, säger en av de berörda personerna som hävdar att han klassificerats som ”kriminell”.

– Vi är alla också vanliga människor med arbete, familj och ett vanligt liv.

Vistelseförbud är ett sätt för polisen att förhindra kriminella inom framförallt gängmiljön att röra sig i brottsbelastade områden där de annars skulle misstänkas begå brott. Att använda samma medel mot utpekade huliganer och förhindra dem från att röra sig fritt i centrum har dock inte accepterats av Göteborgs tingsrätt, som menar att åklagare bland annat inte kunnat styrka brottsrisken.