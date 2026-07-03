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Bild från platsen där hissen kraschade ner i marken, 2023. (Fredrik Sandberg/TT)
Hissolyckan i Sundbyberg

Åklagare överklagar friande dom efter hissolycka

Av Helena Sällström
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Den friande domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg 2023 överklagas till hovrätten, rapporterar P4 Stockholm.

Fem personer omkom när hissen rasade 20–30 meter. Tingsrätten friade i juni hissföretagets vd och två montörer från åtalet om grovt arbetsmiljöbrott. Domstolen ansåg att utredningen inte gav en entydig bild av orsaken eller ansvaret för hissens kontroller.

Både åklagaren och flera av de drabbade vill nu få beslutet prövat på nytt.

Har beskrivits som en av de värsta arbetsplatsolyckorna i Sveriges historia
Sveriges Radio
Åklagaren uppgav redan samma dag som domen föll att den skulle överklagas
www.byggindustrin.se
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Hissolyckan i SundbybergSundbybergStockholms länArbetsmiljöBrott