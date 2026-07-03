Åklagare överklagar friande dom efter hissolycka

Bild från platsen där hissen kraschade ner i marken, 2023.

Den friande domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg 2023 överklagas till hovrätten, rapporterar P4 Stockholm.

Fem personer omkom när hissen rasade 20–30 meter. Tingsrätten friade i juni hissföretagets vd och två montörer från åtalet om grovt arbetsmiljöbrott. Domstolen ansåg att utredningen inte gav en entydig bild av orsaken eller ansvaret för hissens kontroller.

Både åklagaren och flera av de drabbade vill nu få beslutet prövat på nytt.