Aktivklubb planerar marsch i Stockholm på lördag
På lördag planerar den högerextrema gruppen Aktivklubb att marschera genom centrala Stockholm, rapporterar TV4 Nyheterna.
Marschen hålls till minne av Karl XII:s dödsdag den 30 november – som årligen uppmärksammas av extremhögern i Sverige.
Inbjudningar sprids i krypterade chattar, där deltagarna uppmuntras att bära svarta kläder. Manifestationen beskrivs som en marsch ”för vår historia” i Telegramkanalen Aktivklubb Sverige, som har ungefär 4 800 prenumeranter.
– Man hoppas att det ska kunna bli någon sorts styrkedemonstration, säger Jonathan Leman på Expo till TV4.
I ansökan framgår att 100 personer väntas delta. Polisen kommer att spärra av närliggande vägar.
Aktivklubb
Wikipedia (sv)
Aktivklubb (engelska: active club) är decentraliserade celler kopplade till vit makt- och nynazistmiljön, där män samlas för kampsport- och styrketräning. Medlemmarna ser sig vanligen som soldater i en upplevd konflikt som de menar hotar att förinta den "vita rasen". Klubbarna är ofta sammanknutna i lösa nätverk. Rörelsen startade i USA och har sedan spridits internationellt. År 2025 finns aktivklubbar enligt en rapport från Global Project Against Hate and Extremism i 27 länder.
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