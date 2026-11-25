Högerextrema grupper tågar i Salem i fjol. Arkivbild.

På lördag planerar den högerextrema gruppen Aktivklubb att marschera genom centrala Stockholm, rapporterar TV4 Nyheterna.

Marschen hålls till minne av Karl XII:s dödsdag den 30 november – som årligen uppmärksammas av extremhögern i Sverige.

Inbjudningar sprids i krypterade chattar, där deltagarna uppmuntras att bära svarta kläder. Manifestationen beskrivs som en marsch ”för vår historia” i Telegramkanalen Aktivklubb Sverige, som har ungefär 4 800 prenumeranter.

– Man hoppas att det ska kunna bli någon sorts styrkedemonstration, säger Jonathan Leman på Expo till TV4.

I ansökan framgår att 100 personer väntas delta. Polisen kommer att spärra av närliggande vägar.