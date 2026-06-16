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Allras tidigare vd Alexander Ernstberger. (Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Domen mot Allra-topparna

Allra-sparare får dela på 130 miljoner – efter 2,5 år

Av Aron Sigblad
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Runt 130 000 sparare i Allra-härvan får dela på 130 miljoner kronor. Detta 2,5 år efter att Pensionsmyndigheten nått en uppgörelse med den schweiziska storbanken UBS om kompensation. Det skriver DI.

– Det känns otroligt positivt, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg.

Att utbetalningarna dröjt beror på att förlikningar av det här slaget brukar vara ”ganska långsamma processer”, tillägger hon.

Pengarna delas ut till sparare som hade innehav mellan februari 2015 och januari 2017 i någon av de fyra Allra-fonderna
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