Allra-sparare får dela på 130 miljoner – efter 2,5 år
Runt 130 000 sparare i Allra-härvan får dela på 130 miljoner kronor. Detta 2,5 år efter att Pensionsmyndigheten nått en uppgörelse med den schweiziska storbanken UBS om kompensation. Det skriver DI.
– Det känns otroligt positivt, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg.
Att utbetalningarna dröjt beror på att förlikningar av det här slaget brukar vara ”ganska långsamma processer”, tillägger hon.
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