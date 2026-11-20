Almgren och Andersson kan vinna Jerringpriset
Löparstjärnan Andreas Almgren, historiska skidåkaren Ebba Andersson och syskonparet Isabella och Rasmus Wranå som dominerade curlingen i OS kan alla vinna Radiosportens Jerringpriset 2026.
”Nu inleds röstningen där svenska folket bestämmer vem som vinner”, står det i pressmeddelandet.
Priset delas ut på Idrottsgalan som hålls den 18 januari nästa år i Avicii Arena.
Alla nominerade till Jerringpriset
Andreas Almgren, friidrott
Ebba Andersson, skidor
Armand Duplantis, friidrott
Viktor Gyökeres, fotboll
Lag Hasselborg, curling
Frida Karlsson, skidor
Martin Ponsiluoma, skidskytte
Felix Rosenqvist, racing
Sarah Sjöström, simning
Oliver Solberg, rally
Linn Svahn, skidor
Isabella och Rasmus Wranå, curling
David Åhman och Jonatan Hellvig, beachvolley
Ebba Årsjö, para-alpint
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