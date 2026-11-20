(Jessica Gow / TT, Claudio Bresciani / TT)

Löparstjärnan Andreas Almgren till vänster och Ebba Andersson till höger.

Löparstjärnan Andreas Almgren, historiska skidåkaren Ebba Andersson och syskonparet Isabella och Rasmus Wranå som dominerade curlingen i OS kan alla vinna Radiosportens Jerringpriset 2026.

”Nu inleds röstningen där svenska folket bestämmer vem som vinner”, står det i pressmeddelandet.

Priset delas ut på Idrottsgalan som hålls den 18 januari nästa år i Avicii Arena.