Ännu ett ”Love is blind”-par skiljer sig

”Love is Blind”-paret Krissy och Rasmus Hedenstedt skiljer sig. Det skriver Krissy på Instagram.

”Till slut kom vi till en punkt där vi var tvungna att erkänna för oss själva att enbart kärlek och vilja inte kommer att räcka hela vägen i det här fallet,” skriver hon.

Paret träffades i den första säsongen som sändes 2024. I början av förra året fick de ett barn ihop.

Tidigare i år skiljde sig ett annat par, Amanda Rincon Jonegård och Sergio Rincon, som var med i samma säsong.