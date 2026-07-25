”Arkiv X”-regissören Ralph Hemecker är död

Prylar från kultserien ”X-files” på Smithsonian i USA.

Tv-regissören Ralph W Hemecker är död, han blev 65 år gammal, rapporterar Deadline.

Hemecker regisserade avsnitt av bland andra ”Arkiv X”, ”Blue Bloods”, ”Once Upon a Time” och ”The Flash”. Hans senaste reginsats var filmen ”Breed of Greed” som kom förra året.

Under sin över 30 år långa karriär arbetade Hemecker även som manusförfattare, producent och showrunner.

Han dog i sitt hem i Glendale i Kalifornien den 10 juli. Någon dödsorsak har inte offentliggjorts.