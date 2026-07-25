Arsenal-lånet förlängde dyster svit för Mjällby

Det vill sig inte för fjolårsmästarna Mjällby i år. På lördagen förlorade förra säsongens poängrekordslag borta mot Kalmar, vilket innebär att Mjällby inte vunnit på sju omgångar.

Elliot Stroud gav bortalaget en smakstart med ett mål efter bara tre minuters spel, men innan halvleken var över hade Kalmar utjämnat till 1–1.

Med 20 minuter kvar av matchen höll sig Kalmars Charles Sagoe Jr, inlånad från den engelska storklubben Arsenal, framme och satte avgörande 2–1.