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Att skylla VM-förlusten på en gynekolog hjälpte inte

Ibrahim Mbaye och Pape Gueye deppar efter förlusten mot Belgien, som förbundskaptenen senare delvis försökte skylla på landslagsläkaren. (TT / Katarina Höije)

Från en sprucken maktallians i Senegal till stormakternas dragkamp i Sahel. Katarina Höije rapporterar om Västafrikansk politik från Dakar, och noterar hur förbundskaptenens ursäkt inte föll i god jord.

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