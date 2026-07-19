Att skylla VM-förlusten på en gynekolog hjälpte inte
Från en sprucken maktallians i Senegal till stormakternas dragkamp i Sahel. Katarina Höije rapporterar om Västafrikansk politik från Dakar, och noterar hur förbundskaptenens ursäkt inte föll i god jord.
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