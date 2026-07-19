Att skylla VM-förlusten på en gynekolog hjälpte inte

Ibrahim Mbaye och Pape Gueye deppar efter förlusten mot Belgien, som förbundskaptenen senare delvis försökte skylla på landslagsläkaren.

Från en sprucken maktallians i Senegal till stormakternas dragkamp i Sahel. Katarina Höije rapporterar om Västafrikansk politik från Dakar, och noterar hur förbundskaptenens ursäkt inte föll i god jord.