Avhopp förändrar läget för Demokraterna i Wisconsin

Mellanårsvalet 2026 har av Demokraterna setts som en möjlighet att återta kontrollen i den jämna vågmästarstaten Wisconsin och samtidigt stoppa vänsterfalangens framfart, rapporterar Politico.

Viceguvernören Sara Rodriguez, som tillhör partiets mittenfalang, var länge favorit att efterträda den avgående guvernören Tony Evers. Men den senaste veckan har vänt upp och ned på racet.

Rodriguez uteblev från ett kandidatforum i lördags. Kort därefter framkom att hon avskedat sin kampanjchef efter felaktigheter i redovisningen av donationer och i fredags meddelade hon att hon hoppar av.

– Det här valet är nu rena kaoset, säger en tidigare medarbetare i Rodriguez kampanj till Politico.

Samtidigt stärks den progressiva kandidaten Francesca Hong, något som oroar mittenfalangen. Flera demokrater befarar att hennes tydliga vänsterprofil kan försvåra partiets chanser att besegra republikanen Tom Tiffany.