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Wisconsins viceguvernören Sara Rodriguez. (Andy Manis / AP)
Mellanårsvalet i USA

Avhopp förändrar läget för Demokraterna i Wisconsin

Av Adam Lindh
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Mellanårsvalet 2026 har av Demokraterna setts som en möjlighet att återta kontrollen i den jämna vågmästarstaten Wisconsin och samtidigt stoppa vänsterfalangens framfart, rapporterar Politico.

Viceguvernören Sara Rodriguez, som tillhör partiets mittenfalang, var länge favorit att efterträda den avgående guvernören Tony Evers. Men den senaste veckan har vänt upp och ned på racet.

Rodriguez uteblev från ett kandidatforum i lördags. Kort därefter framkom att hon avskedat sin kampanjchef efter felaktigheter i redovisningen av donationer och i fredags meddelade hon att hon hoppar av.

– Det här valet är nu rena kaoset, säger en tidigare medarbetare i Rodriguez kampanj till Politico.

Samtidigt stärks den progressiva kandidaten Francesca Hong, något som oroar mittenfalangen. Flera demokrater befarar att hennes tydliga vänsterprofil kan försvåra partiets chanser att besegra republikanen Tom Tiffany.

David Crowley, som hoppade av i stöd för Rodriguez, säger att han ska ge sig in i valet igen
www.politico.com
Sara Rodriguez kampanjkassa var betydligt lägre än vad som hade redovisats
www.wearegreenbay.com
Rodriguez säger att redovisningen inte kan överskugga ett val som Demokraterna behöver vinna
NBC News
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