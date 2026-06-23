Avstannad minskning av antalet arbetsolyckor

Illustrationsbild: Byggverksamhet är den bransch som har drabbats av flest dödsolyckor.

Minskningen av antalet arbetsolyckor i Sverige har stannat av sedan millennieskiftet trots att de flesta hade kunnat förebyggas, enligt Arbetsmiljöverket. Dödssiffran har legat still på omkring 50 fall om året.

– Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och det är på arbetsplatsen som man kan förebygga att någon dör av jobbet, säger generaldirektör Lars Lööw.

På 50-talet dog över 400 personer om året i arbetsolyckor i Sverige. Den största nedgången skedde de följande decennierna.