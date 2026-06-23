Avstannad minskning av antalet arbetsolyckor
Minskningen av antalet arbetsolyckor i Sverige har stannat av sedan millennieskiftet trots att de flesta hade kunnat förebyggas, enligt Arbetsmiljöverket. Dödssiffran har legat still på omkring 50 fall om året.
– Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och det är på arbetsplatsen som man kan förebygga att någon dör av jobbet, säger generaldirektör Lars Lööw.
På 50-talet dog över 400 personer om året i arbetsolyckor i Sverige. Den största nedgången skedde de följande decennierna.
bakgrund
Arbetsmiljöverket
Wikipedia (sv)
Arbetsmiljöverket (AV), som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet, är i Sverige ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, med undantag för frågor som rör fartygsarbete. Verket ansvarar också till viss del för tobakslagen och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel. Huvudkontoret ligger på Svetsarvägen 12 i Solna utanför Stockholm.
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