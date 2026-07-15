”Behövs här” – New York-bor ’ploggar’ enligt svensk modell
Ett pool-magplask, ångestväskor och Taylor Swift-skräp. Sommaren i New York är en het cocktail – med ett bråk om böcker som grädde på moset.
Adrianna Pavlica rapporterar från USA.
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