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”Behövs här” – New York-bor ’ploggar’ enligt svensk modell

(Shutterstock / Privat)

Ett pool-magplask, ångestväskor och Taylor Swift-skräp. Sommaren i New York är en het cocktail – med ett bråk om böcker som grädde på moset.

Adrianna Pavlica rapporterar från USA.

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