När Variety utser de 100 största filmstjärnorna genom tiderna toppas listan av Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, Jack Nicholson och Katharine Hepburn.

Men även två svenska namn har tagit sig in längre ner på listan, skriver TT. Nämligen Greta Garbo på plats 22, och Ingrid Bergman på plats 18.

Listan har sammanställts av tidningens filmkritiker och bygger på en sammanslagning av flera aspekter, som konstnärlighet och popularitet.

”Vi letade efter stjärnorna som magnetiserar oss, de som hänför och överväldigar oss och får oss att svimma.”