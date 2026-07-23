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Bevisen: Artisten misstänks ha styckmördat 14-åring

David Anthony Burke, också känd som artisten D4vd. (Ted Soqui /AP/TT / AP)

I september förra året hittas kvarlevorna efter den 14-åriga Celeste Rivas Hernandez i bakluckan på artisten D4vds Tesla. Nu ska det avgöras om bevisningen mot honom räcker för åtal.

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