Utrikes • Omni förklarar
Bevisen: Artisten misstänks ha styckmördat 14-åring
I september förra året hittas kvarlevorna efter den 14-åriga Celeste Rivas Hernandez i bakluckan på artisten D4vds Tesla. Nu ska det avgöras om bevisningen mot honom räcker för åtal.
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