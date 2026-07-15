ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Joe Biden. (Stephanie Scarbrough / AP)
Mellanårsvalet i USA

Biden släpper memoarer efter mellanårsvalet

Av Anders Hovne
Publicerad:

Den förre amerikanske presidenten Joe Biden kommer senare i år att publicera sina memoarer, rapporterar AP. Enligt förlaget Little, Brown and Company kommer boken få titeln ”Promise me, America” och släppas två veckor efter mellanårsvalet.

– Promise me, America” handlar om utmaningarna vi mötte som nation. Den handlar om besluten jag fattade och varför jag fattade dem, säger Biden själv i ett videouttalande på X.

Joe Biden på X
publish.x.com
Rykten om att memoarerna är på gång har cirkulerat länge
AP  · Ofta betalvägg
Väntas ta upp beslutet att hoppa av presidentvalskampanjen
TT
Annons
Överraska med blombud för sommarens alla firanden!
Euroflorist

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Mellanårsvalet i USAJoe BidenLitteraturUSANordamerika Amerikansk politik