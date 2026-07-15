Biden släpper memoarer efter mellanårsvalet

Den förre amerikanske presidenten Joe Biden kommer senare i år att publicera sina memoarer, rapporterar AP. Enligt förlaget Little, Brown and Company kommer boken få titeln ”Promise me, America” och släppas två veckor efter mellanårsvalet.

– Promise me, America” handlar om utmaningarna vi mötte som nation. Den handlar om besluten jag fattade och varför jag fattade dem, säger Biden själv i ett videouttalande på X.