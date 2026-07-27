Big Short-profilen säljer – orolig över AI-boomen
Steve Eisman, investeraren som porträtterades i Michael Lewis bok ”The Big Short”, har sålt sina aktier i Google-ägaren Alphabet. Det säger han till CNBC.
Eisman satsar inte mot den breda marknaden, men uttrycker oro över att investerare har blivit alltför koncentrerade kring ett enda tema.
– Allt handlar om AI, säger han.
Har du aktier handlar allt om AI och om du har obligationer så ges de till stor del ut av AI-bolag just nu, hävdar investerarprofilen.
Eisman sitter för tillfället på en stor mängd kontanter, tills han har bestämt sig för vad han ska göra.
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