Big Short-profilen säljer – orolig över AI-boomen

Steve Eisman, investeraren som porträtterades i Michael Lewis bok ”The Big Short”, har sålt sina aktier i Google-ägaren Alphabet. Det säger han till CNBC.

Eisman satsar inte mot den breda marknaden, men uttrycker oro över att investerare har blivit alltför koncentrerade kring ett enda tema.

– Allt handlar om AI, säger han.

Har du aktier handlar allt om AI och om du har obligationer så ges de till stor del ut av AI-bolag just nu, hävdar investerarprofilen.

Eisman sitter för tillfället på en stor mängd kontanter, tills han har bestämt sig för vad han ska göra.