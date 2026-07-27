Blåvitt sparkar Billborn – Björklund tar över
IFK Göteborg sparkar tränaren Stefan Billborn efter den senaste tidens svaga resultat i både allsvenskan och i Europa.
Den assisterande tränaren Joachim Björklund tar över som ny huvudtränare, meddelar klubben i ett pressmeddelande.
Storklubben ligger strax över kvalstrecket i allsvenskan och ligger illa till i Europakvalet mot klart lägre rankade Levadia Tallinn från Estland. I den första matchen av två vann det estländska laget med 2–1.
– Nu handlar det om att kavla upp ärmarna och prestera på ett sätt som våra supportrar kan känna stolthet över, säger Björklund.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen