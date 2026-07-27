Blåvitt sparkar Billborn – Björklund tar över

Björklund till vänster, Billborn till höger.

IFK Göteborg sparkar tränaren Stefan Billborn efter den senaste tidens svaga resultat i både allsvenskan och i Europa.

Den assisterande tränaren Joachim Björklund tar över som ny huvudtränare, meddelar klubben i ett pressmeddelande.

Storklubben ligger strax över kvalstrecket i allsvenskan och ligger illa till i Europakvalet mot klart lägre rankade Levadia Tallinn från Estland. I den första matchen av två vann det estländska laget med 2–1.

– Nu handlar det om att kavla upp ärmarna och prestera på ett sätt som våra supportrar kan känna stolthet över, säger Björklund.