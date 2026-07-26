Blåvitt utan chans mot Sirius: ”Är knäckande”

IFK Göteborg kom till start med tre nyförvärv borta mot Sirius – men var utan chans mot serieledarna från Uppsala. Det dröjde inte mer än sex minuter innan Sirius tog ledningen och när 90 minuter var spelade stod det 4–1 på resultattavlan.

Ett av nyförvärven, Hjörtur Hermansson, var inblandad i två av IFK:s baklängesmål.

– Det är knäckande, säger tränaren Stefan Billborn.

14 omgångar in i årets allsvenska är Sirius överlägsen etta, medan IFK Göteborg parkerar strax ovanför kvalstrecket.