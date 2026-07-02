Börja här: Tre poddar du inte vill missa i sommar

Vad har du i lurarna i sommar? Här är några av de bästa poddarna just nu. Du får tillgång till alla med Superpaketet!

1. De fyras gäng

Fyra vänner bestämde sig för att göra något som verkade omöjligt. De skulle ta ett litet, avskytt parti och föra det till makten. 30 år senare är inte bara Sverigedemokraterna, utan hela Sverige förändrat. I SvD:s poddserie “De fyras gäng” får du höra den historien.

2. Alex & Sigge

En klassiker inom svenska poddar, som sedan en tid flyttat in hos Podme. Alex Schulman och Sigge Eklund diskuterar varje vecka samtid, kultur och livet – med stor humor och stort allvar.

3. Badfluence

Influerare som Melinda Jacobs, Vanja Wikström, Christoffer “Chrippa” Lundström och Alexander Ernstberger sätts under lupp när Podme och SvD riktar strålkastarljuset mot nutidens makthavare. Serien granskar hur deras handlingar och inflytande påverkar inte bara dem själva – utan också deras följare.

Vill du hellre vrida och vända på valet från alla håll och kanter? Prova SvD:s “Politiken” eller Aftonbladets “En runda till”. Eller upptäck några av Sveriges största samtalspoddar, som “Ursäkta” och “Gynning och Berg” – exklusivt hos Podme. För true crime-älskaren finns också titlar som “Rättegångspodden”, “Inför rätta” och “Bakom galler”. Passa på att testa Superpaketet för en maxad poddsommar!