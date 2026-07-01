Börsproffs ser köpläge i nordisk trio: ”Tror på revansch”

Trots oroshärdar som kriget i Iran och mjukvarufrossan har börsen ångat på med storbolagen i täten under det första halvåret. Och rallyt har mer att ge, säger flera aktieproffs till EFN.

SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall lyfter fram en nordisk trio med den finska verkstadskoncernen Wärtsilä, det danska fraktbolaget DSV och den svenska riskkapitaljätten EQT.

– Det finns ett par företag där vi tror att marknaden har missförstått vilken motståndskraft deras affärsmodell har emot AI ... Vi tror på revansch, säger han.

Aktie-Ansvar-förvaltaren Lars-Erik Lundgren slår i stället ett slag för bland andra favoriten Hexagon, avknoppningen Octave och verkstadsbjässen Atlas Copco.