Skytten i Washington DC har haft en långvarig konflikt med sin bostadsrättsförening, och dödsoffret är en fastighetsförvaltare i skyttens bostadshus. Det uppger polisen enligt Washington Post.

Skytten, som identifierats som den 55-årige läkaren Matt Wade Lambert, har i en stämningsansökan framfört klagomål om mögel och vattenskador i sin lägenhet. I ett samtal med en annan fastighetsförvaltare på torsdagen har han motiverat sitt brott med att han är trött på problemen.

Ytterligare fyra personer skadades, varav en allvarligt. Dödsskjutningen inträffade på ett närliggande gym, och 55-åringen ska sedan ha tagit sig tillbaka hem och börjat skjuta mot människor från sin balkong innan han begick självmord.