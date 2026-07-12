Brandflyg sätts in mot terrängbrand utanför Boxholm
Brandflyg har satts in för att bekämpa en terrängbrand på omkring 150 gånger 150 meter utanför Boxholm, rapporterar SVT Nyheter Öst.
Branden startade under söndagseftermiddagen.
– Terrängen är ganska otillgänglig. Vi har tolv brandmän som arbetar med att ta sig runt området, säger vakthavande befäl Christian Lind till kanalen.
Brandflyget anlände strax före klockan 17 och väntas bistå släckningsarbetet i omkring två timmar.
Räddningstjänsten räknar med att vara kvar på plats till natten.
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