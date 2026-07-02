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Sport

Braut Haaland – måltjuven som är som bäst utan boll

Erling Braut Haaland tackar publiken efter sitt avgörande mål mot Elfenbenskusten. (JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN)

Ingen anfallare i världen gör fler landslagsmål än Erling Braut Haaland. Men det finns en omständighet som gör norrmannen än mer unik: Och det är hur lite han har bollen i de match…

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