Braut Haaland – måltjuven som är som bäst utan boll
Ingen anfallare i världen gör fler landslagsmål än Erling Braut Haaland. Men det finns en omständighet som gör norrmannen än mer unik: Och det är hur lite han har bollen i de match…
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