Resultatet i USA • Omni förklarar
Brobyggaren från Brooklyn som ska tämja Trump – detta är Hakeem Jeffries
Efter den demokratiska storsegern i valet pekar allt mot att Hakeem Jeffries blir historisk som USA:s första svarta talman.
Lär känna Brooklyngrabben som nu inte ska bara tämka Donald Trump utan också ena ett splittrat parti.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen