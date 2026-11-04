Regissören Denis Villeneuve till höger tillsammans med skådespelarna Timothée Chalamet och Zendaya.

Den sista delen i filmserien ”Dune” kommer att bli ”ett stort spektakel”, säger produktionsdesignern Patrice Vermette till Variety.

Bland annat har han tagit fram ett rymdskepp som väger 55 ton inför öppningsscenen som mest består av regn.

– Vi byggde bara ett enda skepp, där man kan se både insidan och utsidan i 360 grader. Varannan dag fick vi ta in en lyftkran som lyfte upp det och självklart hade vi ett pumpsystem för att få bort allt vatten, säger han.

Filmen har premiär den 18 december.