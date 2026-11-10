C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist förnekar medieuppgifterna från partikällor om att hon driver på för en högergir inom partiet.

Till SvD säger hon att det pågår ”superbra samtal mellan alla möjliga partier och på alla nivåer” sedan hennes mittenalternativ föll i riksdagen förra veckan.

– Det finns ingenting som jag föredrar, utan det är massa alternativ som diskuteras just nu.

På frågan om hon lovar att aldrig ge SD inflytande svarar hon att hon inväntar de ”helhetspaket” som hon bett S och M att redovisa. Samtidigt säger hennes partisekreterare Hannes Hervieu till DN att partiet inte bytt position vad gäller SD.