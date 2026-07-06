Mordet på Charlie Kirk • Omni förklarar
Charlie Kirks änka har förlåtit – nu ställs bevisningen på prov
Mordet på Charlie Kirk gjorde honom till en martyr för den amerikanska högern. Nu går fallet in i sin första stora rättsliga prövning.
I centrum står en mystisk kula – som satt fart på konspirationsteorierna.
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