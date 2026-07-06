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Mordet på Charlie KirkOmni förklarar

Charlie Kirks änka har förlåtit – nu ställs bevisningen på prov

Erika Kirk under minnesceremonin för sin mördade make. (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Mordet på Charlie Kirk gjorde honom till en martyr för den amerikanska högern. Nu går fallet in i sin första stora rättsliga prövning.

I centrum står en mystisk kula – som satt fart på konspirationsteorierna.

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