Efter det misslyckade avrättningsförsöket mot 50-åriga Christa Pike ska hon infinna sig i rätten nästa månad. Det rapporterar brittiska Mirror.

Pikes advokater menar att hon felaktigt hålls isolerad på fängelsets medicinska avdelning. Hon ska tidigare ha fått godkänt att vistas bland andra fångar och vill nu därför komma till en lågsäkerhetsavdelning, i stället för sitt tidigare fängelse.

Pike skulle avrättas den 30 september men försöket misslyckades. Hon har sedan dess vårdats på sjukhus. Det är oklart om ett nytt avrättningsförsök kommer att ske.