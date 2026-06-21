Clarkson ville undvika berätta om cancern – ändrade sig

Programledaren Jeremy Clarkson brottades länge med huruvida han skulle berätta om sin prostatacancer eller inte, säger han i en intervju med The Sunday Times.

Han berättar att det handlar om vad han kallar en Clarkson-mentalitet.

– Man får inte vara sjuk, och om man är sjuk står man verkligen inte för det. Man går bara till jobbet som vanligt.

Men när han insåg att det fanns en risk att han helt plötsligt skulle försvinna från sin egen tv-serie ”Clarkson’s farm”, tog han beslutet att berätta.